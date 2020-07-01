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18:43 | 2.07.2020

Фото: scoopnest.com

Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 19 тысяч граждан

19 818 граждан в Свердловской области находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Лечение с лабораторно подтвержденной инфекцией в стационарах проходят 5745 человек. Всего в Свердловской области выявлено 13272 случая заражения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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