Более 700 свердловских школьников отправились в детские лагеря

18:13 | 2.07.2020

Фото: скриншот видео / Telegram-канал «СтопCOVID-19»

Более 700 школьников Свердловской области уже отправились в детские лагеря, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Отправка в лагеря на летние каникулы в этом году будет происходить не единовременно. Заезд на первую смену растянули до 8 июля. В первую очередь школьников отправили в лагеря в Верхнесалдинском, Нижнетуринском, Березовском, Серовском, Асбестовском, Рефтинском городских округах, городском округе Карпинск.



Отмечается, что сотрудники лагерей уделяют особое внимание соблюдению эпидемиологических мер. Так, работники и школьники будут находиться в учреждениях, не покидая их в течение всей смены. Им нельзя будет передавать посылки и принимать посетителей. Также сотрудником придется соблюдать масочный режим.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»