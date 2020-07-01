В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Надеждинской

17:25 | 2.07.2020

Фото: day.org.ru

С 10 июля до 15 сентября в районе дома №12 на улице Надеждинской в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Перекрытие связано с ремонтными работами тепломагистрали, которыми займется АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».



Энергетики обращаются к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»