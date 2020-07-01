В Екатеринбурге задержали бывшего чемпиона мира по тайскому боксу

17:13 | 2.07.2020

Фото: Александр Грабовский

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали неоднократного победителя кубка Урала и России по тайскому боксу Мишу Хубояна – в 2006 году он даже возглавил пьедестал чемпионата мира в данном виде спорта. Миша Хубоян подозревается по ч.3 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Как стало известно veved.ru, он был задержан еще в конце января этого года, и сейчас находится под стражей.



В 2010 году Миша Хубоян уже задерживался оперативниками ОБОП по подозрению в совершении серии преступлений. В январе 2012 года Кировский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ («Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья») и ч.3 ст.162 («Разбой с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище»). Хубояну было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



После отбытия наказания Миша Хубоян занялся бизнесом в сфере строительства, но спустя непродолжительное время вновь попал в поле зрения полиции.

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