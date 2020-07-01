В Свердловской области поезд насмерть сбил пенсионерку

17:09 | 2.07.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня днем на 328 км перегона Баранчинская — Лая под пригородный поезд сбил перебегавшую пути 89-летнюю пенсионерку. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.



В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что поезд следовал по маршруту Чусовская – Нижний Тагил. Женщина пересекала железнодорожное полотно в неположенном месте. Машинист поезда заметил ее, подал звуковой сигнал и пытался применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.



На данный момент следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»