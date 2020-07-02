У одного из самых известных нотариусов Екатеринбурга главный день в году

16:57 | 2.07.2020

Сегодня, 2 июля, поздравления с днем рождения принимает известный на Урале нотариус, кандидат юридических наук, доцент, член правления Нотариальной палаты Свердловской области Ольга Филиппова. Она занимается нотариальной деятельностью более 14 лет, по праву заслужив уважение в профессиональном сообществе и среди клиентов, среди которых немало солидных компаний, оценивших по достоинству её профессионализм и ответственность.



В течение своей трудовой деятельности Ольга Филиппова неоднократно награждена почетными грамотами Законодательного собрания Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, Нотариальной палаты Свердловской области, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, благодарственными письмами Уральской палаты недвижимости. Ольга Филиппова участвует в мероприятиях по повышению правовой культуры граждан, разъясняя положения законодательства в дни проведения бесплатной юридической помощи населению Екатеринбурга, на постоянной основе ведёт преподавательскую и научную деятельность, активно участвует в благотворительных мероприятиях.



Не менее уважаем в регионе и её отец – бывший начальник криминальной милиции Среднего Урала, генерал-майор в отставке Владимир Филиппов.



Сегодня, в свой день рождения Ольга Филиппова принимает поздравления от друзей и коллег. Редакция «Вечерних ведомостей» присоединяется к поздравлениям и желает Ольге Владимировне и в дальнейшем укреплять авторитет нотариального сообщества, желает здоровья, счастья, профессиональных успехов и достижений.

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