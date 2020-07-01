В Свердловской области потратят еще 97 миллионов рублей на ИВЛ-аппараты

15:51 | 2.07.2020

Фото: upz.ru

Свердловские больницы в июне заказали дополнительно 48 ИВЛ-аппаратов на общую сумму 97 миллионов рублей. С начала пандемии коронавируса в Свердловской области на медицинскую аппаратуру было потрачено более 1,167 миллиардов рублей.



Несмотря на то, что губернатор Евгений Куйвашев заявил о прекращении оснащения больниц ИВЛ-аппаратами еще два месяца назад, как сообщает телеграм-канал Екатеринбургерная, медицинские учреждения продолжают заказывать технику.



В июне несколько свердловских больниц заказали еще аппаратуру для больных коронавирусом в тяжелом состоянии:



– 27,56 миллионов рублей на 12 французских аппаратов ИВЛ с комплектующими и 4,3 миллиона рублей на 10 китайских аппаратов потратила инфекционная больница Нижнего Тагила.

– 18,95 миллионов рублей на 6 немецких аппаратов ИВЛ потратил Свердловский областной онкологический диспансер.

– 12,12 миллионов рублей на 2 немецких аппарата ИВЛ потратила ОКБ №1.

– 11 миллионов рублей на 5 аппаратов ИВЛ и 5,9 миллионов рублей на 2 американских аппарата потратила больница №6 Екатеринбурга.

– 7,8 миллионов рублей на 4 аппарата ИВЛ готова потратить красноуфимская районная больница

– 4 миллиона рублей на 4 немецких аппарата ИВЛ потратил уральский институт кардиологии.

– 2,28 миллиона рублей на 1 китайский аппарат ИВЛ потратила психиатрическая больница №7.

– 2,09 миллиона рублей на 1 аппарат ИВЛ (Новая Зеландия) потратила талицкая больница.

– 1,1 миллион рублей за 1 американский аппарат ИВЛ заплатила пышминская районная больница.



Всего с начала пандемии Свердловская область закупила более 650 аппаратов ИВЛ, еще ряд медицинской техники больницам подарили меценаты, до пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях имелось порядка 1,5 тысяч аппаратов.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции. Из них в искусственной вентиляции легких нуждаются 56 пациентов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»