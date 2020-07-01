Новости дня
15:51 | 2.07.2020
Фото: upz.ru
В Свердловской области потратят еще 97 миллионов рублей на ИВЛ-аппараты
Несмотря на то, что губернатор Евгений Куйвашев заявил о прекращении оснащения больниц ИВЛ-аппаратами еще два месяца назад, как сообщает телеграм-канал Екатеринбургерная, медицинские учреждения продолжают заказывать технику.
В июне несколько свердловских больниц заказали еще аппаратуру для больных коронавирусом в тяжелом состоянии:
– 27,56 миллионов рублей на 12 французских аппаратов ИВЛ с комплектующими и 4,3 миллиона рублей на 10 китайских аппаратов потратила инфекционная больница Нижнего Тагила.
– 18,95 миллионов рублей на 6 немецких аппаратов ИВЛ потратил Свердловский областной онкологический диспансер.
– 12,12 миллионов рублей на 2 немецких аппарата ИВЛ потратила ОКБ №1.
– 11 миллионов рублей на 5 аппаратов ИВЛ и 5,9 миллионов рублей на 2 американских аппарата потратила больница №6 Екатеринбурга.
– 7,8 миллионов рублей на 4 аппарата ИВЛ готова потратить красноуфимская районная больница
– 4 миллиона рублей на 4 немецких аппарата ИВЛ потратил уральский институт кардиологии.
– 2,28 миллиона рублей на 1 китайский аппарат ИВЛ потратила психиатрическая больница №7.
– 2,09 миллиона рублей на 1 аппарат ИВЛ (Новая Зеландия) потратила талицкая больница.
– 1,1 миллион рублей за 1 американский аппарат ИВЛ заплатила пышминская районная больница.
Всего с начала пандемии Свердловская область закупила более 650 аппаратов ИВЛ, еще ряд медицинской техники больницам подарили меценаты, до пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях имелось порядка 1,5 тысяч аппаратов.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции. Из них в искусственной вентиляции легких нуждаются 56 пациентов.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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