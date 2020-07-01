В Екатеринбурге у наехавшего на пешехода водителя угнали автомобиль

14:09 | 2.07.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля КИА-спектра 24-летним местным жителем.



Инцидент произошел 28 июня. В дежурную часть позвонил 33-летний владелец автомобиля. По словам пострадавшего, он ехал по улице Стрелочников, когда на дорогу неожиданно вышла пьяная компания. Не успев сориентироваться, водитель наехал на одного из пешеходов.



После того, как виновник ДТП вышел из автомобиля, собутыльники пострадавшего начали обвинять водителя в совершении наезда. Пока непосредственные участники происшествия выясняли отношения и обстоятельства инцидента, один из собравшихся рядом с произошедшим очевидцев заметил ключи в замке зажигания. Подозреваемый сел за руль, завел мотор и уехал. Однако недалеко от железнодорожного переезда на улице Черепанова угонщик врезался в столб, вышел из автомобиля и скрылся с места преступления. Вскоре молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 11.



На данный момент задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»