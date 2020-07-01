Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,2 балла

13:15 | 2.07.2020

Фото: mrsk-ural.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, продолжает держаться на отметке, превышающей допустимое для снятия ограничений значение. Сегодня Rt — 1,2.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 29 июня – 214; 30 июня – 276; 1 июля – 256; 2 июля – 224. Сумма – 970.



Дата – количество заболевших: 25 июня – 192; 26 июня – 193; 27 июня – 216; 28 июня – 209. Сумма – 810.



Rt – 970/810=1,20



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»