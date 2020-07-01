Скончались еще шесть свердловчан с коронавирусом

12:50 | 2.07.2020

Фото: redomm.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончалось 107 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 13 272 случаев заражения (+224 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 148 человек, в среднем – 695, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 123 человека, всего в регионе врачи вылечили 7 737 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»