Новости дня
12:32 | 2.07.2020
Фото: 123ru.net
В России выявили еще 6 760 случаев Covid-19
Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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15:07 | 2.07.2020
Поверки бытовых приборов учета отложены до 2021 года
14:42 | 2.07.2020
Бывший вице-президент «Евраза» возглавил «ВСМПО-Ависма»
14:40 | 2.07.2020
Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19
14:19 | 2.07.2020
Прикамский Росреестр присоединился к акции «Улицы воинской славы»
14:09 | 2.07.2020
В Екатеринбурге у наехавшего на пешехода водителя угнали автомобиль
13:40 | 2.07.2020
Начальника Уральского таможенного управления перевели в Москву
13:15 | 2.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,2 балла
12:50 | 2.07.2020
Скончались еще шесть свердловчан с коронавирусом
12:46 | 2.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 123 пациента с Covid-19
12:46 | 2.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 1,5%
12:41 | 2.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 92 человека
12:39 | 2.07.2020
Дмитрий Махонин поручил главам территорий Прикамья взять на личный контроль организацию ЕГЭ на местах
12:33 | 2.07.2020
В Прикамье зафиксировано 58 новых случаев коронавируса
12:32 | 2.07.2020
В России выявили еще 6 760 случаев Covid-19
12:31 | 2.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 224 человека
12:30 | 2.07.2020
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Фрезеровщиков
12:17 | 2.07.2020
Более 70% жителей Прикамья, принявших участие в голосовании по Конституции, поддержали поправки
12:12 | 2.07.2020
Механизм денежной компенсации многодетным будет тиражироваться по всему Пермскому краю
12:03 | 2.07.2020
В екатеринбургской больнице №7 произошла вспышка коронавируса
11:33 | 2.07.2020
В центре Екатеринбурга лихач на BMW врезался в четыре автомобиля
11:14 | 2.07.2020
В Верхней Салде осужден местный житель, убивший собутыльника
10:54 | 2.07.2020
Уличный художник завесил зеркала в Екатеринбурге в связи с «конституционным» голосованием
10:38 | 2.07.2020
В Екатеринбурге осужден директор, избивший девушку-реализатора
10:04 | 2.07.2020
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по проспекту Седова
09:42 | 2.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
09:17 | 2.07.2020
В Екатеринбурге отменены три автобусных маршрута
08:13 | 2.07.2020
Почти 66 процентов жителей Свердловской области проголосовали за поправки в Конституцию
22:15 | 1.07.2020
В Свердловской области подсчитали около 20% бюллетеней
20:27 | 1.07.2020
На Урале завершилось голосование по поправкам в Конституцию
19:32 | 1.07.2020
В Екатеринбурге выявлены факты провокаций в связи с коронавирусом во время голосования
18:35 | 1.07.2020
В Свердловской области ищут 86-летнюю женщину