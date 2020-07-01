В екатеринбургской больнице №7 произошла вспышка коронавируса

12:03 | 2.07.2020

Фото: 123ru.net

Екатеринбургское неврологическое отделение больницы №7 закрыто из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на сотрудников отделения.



Заражения среди медицинского персонала начались после пациента, доставленного в больницу 18 июня. На данный момент отделение закрыто из-за ухода большинства сотрудников на больничный. Распространение инфекции связывают с круглосуточным приемом неотложных больных и отсутствием у персонала защиты от Covid-19.



Один из работников отделения рассказал, что в обсерваторе сейчас находятся семь медсестер, двое врачей, заведующий отделением, а также 20-25 пациентов.



В оперштабе информацию подтвердили и добавили, что в зараженной зоне проводятся противоэпидемические мероприятия: определение контактных лиц, постконтактные тестирования, дезинфекция помещений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»