В центре Екатеринбурга лихач на BMW врезался в четыре автомобиля

11:33 | 2.07.2020

Фото: e1.ru

Сегодня утром в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием пяти автомобилей: водитель BMW врезался в четыре машины, стоявших на парковке.



В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что водитель BMW, по предварительной информации, при движении по улице Шейнкмана в сторону улицы Народной Воли не справился с управлением и допустил наезд на четыре припаркованных транспортных средства. На место выезжали сотрудники госавтоинспекции, они помогли составить схему ДТП. В иномарке на момент происшествия было три человека: двое мужчин и девушка.



Добавим, по предварительным данным, у BMW лопнуло переднее колесо, у Lada был оторван передний бампер и разбиты фары, у KIA вырвало заднее колесо, у Mitsubishi разбита правая фара, смят задний бампер и багажник, у Mazda CX-5 незначительно разбит задний бампер.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»