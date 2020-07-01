В Верхней Салде осужден местный житель, убивший собутыльника

11:14 | 2.07.2020

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В Верхней Салде суд признал виновным 52-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Инцидент произошел в августе 2019 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с одним из собутыльников, который называл себя «блатным» и «смотрящим». В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту удар ножом в область шеи, в результате чего последний скончался на месте.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»