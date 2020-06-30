В Екатеринбурге закроют движение транспорта по проспекту Седова

10:04 | 2.07.2020

Фото: екатеринбург.рф

С 17 до 19 июля в районе дома №27 на проспекте Седова в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Перекрытие связано с ремонтными работами тепломагистрали, которыми займется АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».



Энергетики обращаются к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»