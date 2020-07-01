В Свердловской области подсчитали около 20% бюллетеней

22:15 | 1.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В данный момент в Свердловской области подсчитано около 20% бюллетеней с мнениями уральцев о поправках в Конституцию РФ.



«На данную минуту подсчитано около 20% бюллетеней. Предварительно можно сказать, что жители Свердловской области поддержали поправки к Конституции РФ», – сказал председатель Избирательной комиссии региона Владимир Русинов.



Предварительные итоги кампании планируется подвести завтра, 2 июля.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»