За сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 8491 человека

20:34 | 1.07.2020

Фото: ru.sputniknews.kz

В Свердловской области за последние сутки проведено 9351 исследований проб на коронавирус, обследовано 8491 человек, об этом сообщает региональный оперштаб.



Всего в области проведено 579862 исследований, обследовано 540199 человек.



Напомним, что за сутки врачи выявили 256 случаев COVID-19. Всего на Среднем Урале зарегистрирован 13048 случаев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»