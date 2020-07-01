В Свердловской области ищут 86-летнюю женщину

18:35 | 1.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области пропала 86-летняя Парова Кладвия Тихоновна. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионерка ушла из дома в поселке Мельничная городского округа Сухой Лог 28 июня и до сих пор не вернулась.



Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи. Обычно она ходит с тростью. Рост Паровой 165 сантиметров, она худощавого телосложения. У пенсионерки седые волосы.



В последний раз женщину видели одетой в коричневый плащ, черные колготки, галоши или кирзовые сапоги. С собой у нее была черная сумка.



Всех, кто видел Парову Клавдию Тихоновну, просят сообщать об этом по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»