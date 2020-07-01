В Красноуфимске горел частный жилой дом

17:37 | 1.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Красноуфимске на площади 80 квадратных метров горел частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:15 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 14 спасателей на трех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 16:05 по местному времени. Причины возгорания выясняются.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»