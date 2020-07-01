ЦИК опубликовал первые результаты по «конституционному» голосованию

17:29 | 1.07.2020

Фото: bryanskobl.ru

В России завершается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Центральная избирательная комиссия начала подсчет голосов.



По результатам подсчетов 1% протоколов за внесение поправок в главный документ страны проголосовали 74,18% россиян, против – 24,69%.



ЦИК опубликовал предварительные данные по регионам, где голосование уже закончилось:



- Чукотка: за 83,09% – против 15,75%



- Сахалин: за 74,02% – против 24,66%



- Приморье: за 73,7% – против 25,25%



- Хабаровский край: за 71,87% – против 26,78%



- Забайкалье: за 70,49% – против 28,22%



- Якутия: за 65,35% – против 33,04%

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»