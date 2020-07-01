В Свердловской области явка на голосовании по Конституции превысила 46%

16:54 | 1.07.2020

Фото: tuapsevesti.ru

В Свердловской области к 15:00 по местному времени явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 46,2% (1,544 миллиона граждан). Такую статистику озвучил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.



На первом месте по числу проголосовавших остается Пелым – 77,3%, затем идет Волчанск; тройку городов рейтинга по количеству избирателей замыкает Екатеринбург – 38,3 %.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»