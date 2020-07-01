Перед судом предстанет обвиняемый в педофилии житель Первоуральска

16:34 | 1.07.2020

Фото: ua.news

Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 48-летнего жителя Первоуральска. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).



Инциденты, о которых идет речь, произошли в июле 2019 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый совершил противоправные действия в отношении двух гулявших во дворе у дома девочек в возрасте 7 и 9 лет.



На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция за правонарушение предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»