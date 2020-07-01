В Свердловской области пропал без вести 55-летний мужчина

15:53 | 1.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 55-летнего Валерия Александровича Ильина. Мужчина ушел из дома в Кушве 23 июня и не вернулся.



Приметы: рост 180см, нормальное телосложение, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза. В качестве особых примет указана татуировка на левой кисти.



На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, черные штаны и черную кепку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Александровича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Дарье 8-932-125-91-88.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»