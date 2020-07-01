 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:32 | 1.07.2020

Роман Кравченко: участки в Орджоникидзевском районе полностью укомплектованы и безопасны

Глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко объехал несколько участков для голосования, убедившись, что на каждом из них созданы все условия для безопасного голосования. Участки при этом были выбраны совершенно случайно, а члены комиссий и волонтеры не знали о предстоящем визите.

Отметим, что все, кто сегодня трудится в пунктах голосования полностью экипированы средствами индивидуальной защиты. Маска, перчатки и индивидуальная ручка выдаются и каждому пришедшему зафиксировать свое решение по поправкам в Конституцию.

Роман Кравченко: участки в Орджоникидзевском районе полностью укомплектованы и безопасны


Роман Кравченко, глава Администрации Орджоникидзевского района: «Все участки нашего района открыли свои двери вовремя и полностью готовыми к визиту граждан. Тем не менее, Администрация Орджоникидзевского района в любой момент готова помочь комиссиям, если это будет нужно: привезти и средства защиты, и любые другие расходные материалы, которые могут понадобиться в работе. Приятно видеть, что люди идут на участки. И особенно приятно, что почти 100% пришедших изъявляют желание поставить подпись под обращением в поддержку присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести».

Напомним, в Орджоникидзевском районе работают 99 стационарных участков для голосования. На 32-х из них учет голосов ведется с помощью КОИБ. Еще 4 пункта для голосования развернуты в местах временного пребывания граждан – медицинских учреждениях. Голосование завершится в 20 часов.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:35 | 1.07.2020
В Свердловской области ищут 86-летнюю женщину

18:16 | 1.07.2020
Угроза взрыва в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге не выявлена

17:59 | 1.07.2020
В Екатеринбурге мать с сыном обвиняются в насилии, убийстве и поджоге

17:37 | 1.07.2020
В Красноуфимске горел частный жилой дом

17:29 | 1.07.2020
ЦИК опубликовал первые результаты по «конституционному» голосованию

17:14 | 1.07.2020
Роспотребнадзор запретил футбольный матч «Оренбург» – «Урал»

16:54 | 1.07.2020
В Свердловской области явка на голосовании по Конституции превысила 46%

16:34 | 1.07.2020
Перед судом предстанет обвиняемый в педофилии житель Первоуральска

16:12 | 1.07.2020
В нижнетагильской школе заменят пожарную сигнализацию за 1,7 млн рублей

15:53 | 1.07.2020
В Свердловской области пропал без вести 55-летний мужчина

15:35 | 1.07.2020
В Свердловскую область идет потепление

15:32 | 1.07.2020
Роман Кравченко: участки в Орджоникидзевском районе полностью укомплектованы и безопасны

15:19 | 1.07.2020
На севере Свердловской области поезд насмерть сбил двух медвежат

15:17 | 1.07.2020
В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич»

15:15 | 1.07.2020
Игорь Комаров принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ

14:55 | 1.07.2020
В Екатеринбурге задержаны мошенницы, похитившие у пенсионера 1,2 млн рублей

14:53 | 1.07.2020
В Березниках найдена живой пропавшая девочка

14:22 | 1.07.2020
Жители Прикамья смогут посетить новую уличную выставку о Перми

14:19 | 1.07.2020
В Пермском крае подтверждено еще 52 случая COVID-19

14:16 | 1.07.2020
Лучшие выпускники УрФУ в Екатеринбурге получат дипломы от ректора вуза

13:44 | 1.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,2 балла

13:24 | 1.07.2020
Маленькая велосипедистка попала под машину на Среднем Урале

12:58 | 1.07.2020
В РФ коронавирусом заражены более 650 тысяч человек

12:49 | 1.07.2020
В Екатеринбурге COVID-19 обнаружили ещё у 144 человек

12:42 | 1.07.2020
Количество жертв коронавируса в Свердловской области достигло 101

12:38 | 1.07.2020
На Среднем Урале за сутки от COVID-19 спасли 155 человек

12:34 | 1.07.2020
Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 13 000

12:27 | 1.07.2020
В Верхней Пышме мужчина сбил четырёхлетнего мальчика

12:04 | 1.07.2020
К 11 утра участие в голосовании по Конституции приняли 15 тысяч екатеринбуржцев

11:51 | 1.07.2020
Больше десятка пожарных машин стянулись к зданию в центре Екатеринбурга

11:24 | 1.07.2020
Госпиталь для больных COVID-19 в «Екатеринбург-ЭКСПО» закрывается

10:59 | 1.07.2020
Полиция Екатеринбурга следит за порядком в период голосования по Конституции

10:38 | 1.07.2020
В Североуральске разыскивают пропавшего ребёнка

10:22 | 1.07.2020
Из Екатеринбурга в Крым отправился первый поезд «Таврия»

10:02 | 1.07.2020
Внедорожник Toyota повис на мосту в Екатеринбурге

09:48 | 1.07.2020
В Екатеринбурге ночью горел торговый павильон

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 