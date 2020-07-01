Новости дня
15:32 | 1.07.2020
Роман Кравченко: участки в Орджоникидзевском районе полностью укомплектованы и безопасны
Отметим, что все, кто сегодня трудится в пунктах голосования полностью экипированы средствами индивидуальной защиты. Маска, перчатки и индивидуальная ручка выдаются и каждому пришедшему зафиксировать свое решение по поправкам в Конституцию.
Роман Кравченко, глава Администрации Орджоникидзевского района: «Все участки нашего района открыли свои двери вовремя и полностью готовыми к визиту граждан. Тем не менее, Администрация Орджоникидзевского района в любой момент готова помочь комиссиям, если это будет нужно: привезти и средства защиты, и любые другие расходные материалы, которые могут понадобиться в работе. Приятно видеть, что люди идут на участки. И особенно приятно, что почти 100% пришедших изъявляют желание поставить подпись под обращением в поддержку присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести».
Напомним, в Орджоникидзевском районе работают 99 стационарных участков для голосования. На 32-х из них учет голосов ведется с помощью КОИБ. Еще 4 пункта для голосования развернуты в местах временного пребывания граждан – медицинских учреждениях. Голосование завершится в 20 часов.
© «Вечерние ведомости»
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