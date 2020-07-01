Роман Кравченко: участки в Орджоникидзевском районе полностью укомплектованы и безопасны

Глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко объехал несколько участков для голосования, убедившись, что на каждом из них созданы все условия для безопасного голосования. Участки при этом были выбраны совершенно случайно, а члены комиссий и волонтеры не знали о предстоящем визите.Отметим, что все, кто сегодня трудится в пунктах голосования полностью экипированы средствами индивидуальной защиты. Маска, перчатки и индивидуальная ручка выдаются и каждому пришедшему зафиксировать свое решение по поправкам в Конституцию.Роман Кравченко, глава Администрации Орджоникидзевского района: «Все участки нашего района открыли свои двери вовремя и полностью готовыми к визиту граждан. Тем не менее, Администрация Орджоникидзевского района в любой момент готова помочь комиссиям, если это будет нужно: привезти и средства защиты, и любые другие расходные материалы, которые могут понадобиться в работе. Приятно видеть, что люди идут на участки. И особенно приятно, что почти 100% пришедших изъявляют желание поставить подпись под обращением в поддержку присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести».Напомним, в Орджоникидзевском районе работают 99 стационарных участков для голосования. На 32-х из них учет голосов ведется с помощью КОИБ. Еще 4 пункта для голосования развернуты в местах временного пребывания граждан – медицинских учреждениях. Голосование завершится в 20 часов.