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14:55 | 1.07.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержаны мошенницы, похитившие у пенсионера 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении трех гражданок из Волгодонска, Тамбовской области и Алтайского края. Девушки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).

Мошенницы были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 (микрорайон Пионерский) совместно с коллегами из городского УМВД и Главного управления по Свердловской области 28 июня. Одну из злоумышленниц удалось задержать после сообщения жителей дома о подозрительной девушке в спецодежде, предлагающей сомнительные услуги. Задержанная рассказала, что приехала в Екатеринбург месяц назад и устроилась на работу в компанию по ремонту электроприборов. Вместе с ней работали две 19-летние девушки, которых позднее и задержали сотрудники полиции.

Основной задачей сотрудниц было предложение местным жителям услуг компании на дому. При этом цены на услуги были неоправданно выше рыночной стоимости. Однако, по мнению следователей, задержанные «не брезговали и прямыми хищениями денег у граждан», как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Так, 22 июня одна из сообщниц посетила квартиру 83-летнего пенсионера и, представившись работницей строительной фирмы, попросила впустить ее для проверки вытяжного вентилятора. Пострадавший заявил, что девушка вела себя нагло, повышала голос. Мужчина не выдержал напора и впустил злоумышленницу на кухню. При этом входная дверь осталась открытой и, что происходило в другой части квартиры, пострадавший не видел.

Когда мошенница ушла, пенсионер проверил ящик, в котором хранились деньги, которые он копил на протяжении 25 лет. Как выяснилось позднее, девушки украли из квартиры 1,2 миллиона рублей.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга, и просят располагающих информацией о противоправной деятельности мошенниц позвонить по номерам (343)356-42-03, (343)294-14-94 либо 02.

В Екатеринбурге задержаны мошенницы, похитившие у пенсионера 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге задержаны мошенницы, похитившие у пенсионера 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге задержаны мошенницы, похитившие у пенсионера 1,2 млн рублей

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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