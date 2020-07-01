В Екатеринбурге задержаны мошенницы, похитившие у пенсионера 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении трех гражданок из Волгодонска, Тамбовской области и Алтайского края. Девушки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).Мошенницы были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 (микрорайон Пионерский) совместно с коллегами из городского УМВД и Главного управления по Свердловской области 28 июня. Одну из злоумышленниц удалось задержать после сообщения жителей дома о подозрительной девушке в спецодежде, предлагающей сомнительные услуги. Задержанная рассказала, что приехала в Екатеринбург месяц назад и устроилась на работу в компанию по ремонту электроприборов. Вместе с ней работали две 19-летние девушки, которых позднее и задержали сотрудники полиции.Основной задачей сотрудниц было предложение местным жителям услуг компании на дому. При этом цены на услуги были неоправданно выше рыночной стоимости. Однако, по мнению следователей, задержанные «не брезговали и прямыми хищениями денег у граждан», как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Так, 22 июня одна из сообщниц посетила квартиру 83-летнего пенсионера и, представившись работницей строительной фирмы, попросила впустить ее для проверки вытяжного вентилятора. Пострадавший заявил, что девушка вела себя нагло, повышала голос. Мужчина не выдержал напора и впустил злоумышленницу на кухню. При этом входная дверь осталась открытой и, что происходило в другой части квартиры, пострадавший не видел.Когда мошенница ушла, пенсионер проверил ящик, в котором хранились деньги, которые он копил на протяжении 25 лет. Как выяснилось позднее, девушки украли из квартиры 1,2 миллиона рублей.На данный момент сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга, и просят располагающих информацией о противоправной деятельности мошенниц позвонить по номерам (343)356-42-03, (343)294-14-94 либо 02.