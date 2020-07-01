Лучшие выпускники УрФУ в Екатеринбурге получат дипломы от ректора вуза

14:16 | 1.07.2020

Фото: vuzopedia.ru

Завтра, 2 июня, ректор УрФУ Виктор Кокшаров доставит лучшим выпускникам вуза дипломы, памятные медали и подарочные наборы на праздничном автомобиле, красочно оформленном к юбилею университета.



Для остальных выпускников учебного заведения, проживающих в Екатеринбурге, подарочные наборы с мантиями, академическими шапочками и другими праздничными атрибутами доставят волонтеры, которым поможет сервис заказа такси Ситимобил. В другие города России подарки уже отправлены курьерской службой.



Добавим, онлайн-выпускной в УрФУ состоится 4 июля. К интерактивной трансляции праздника в социальной сети вКонтакте сможет присоединиться любой желающий, рассказали в пресс-службе вуза. Гости трансляции примут участие в проведении праздника: отправят поздравления, выскажут свое мнение в голосованиях и опросах. Сохранена и главная традиция: выпускники одновременно в разных точках по всей стране выйдут в прямые эфиры своих социальных сетей и подкинут вверх академические шапочки. Для подбрасывания виртуальной академической шапочки союз студентов УрФУ подготовил сервер с университетской площадью в популярной игре Minecraft.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»