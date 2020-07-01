Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,2 балла

13:44 | 1.07.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, продолжает держаться на отметке, превышающей допустимое для снятия ограничений значение. Сегодня Rt — 1,2.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 28 июня – 209; 29 июня – 214; 30 июня – 276; 1 июля – 256. Сумма – 955.



Дата – количество заболевших: 24 июня – 181; 25 июня – 192; 26 июня – 193; 27 июня – 216. Сумма –782.



Rt – 955/782=1,22



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19. Всего коронавирус в регионе обнаружен у 13048 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»