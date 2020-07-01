Маленькая велосипедистка попала под машину на Среднем Урале

13:24 | 1.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне, 30 июня, около 20:00 в садовом товариществе «Перейма», расположенного вблизи посёлка Красный городского округа Верхняя Пышма в ДТП пострадала пятилетняя девочка.



34-летний мужчина, управляя автомобилем Opel, ехал по территории сада, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении девочке-велосипедистке, которая двигалась навстречу в прямом направлении.



В результате наезда ребёнок получил серьёзные травмы. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, ушибы, множественные ссадины и гематомы тела.



Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетняя находилась на дороге без сопровождения взрослых, самостоятельно каталась на велосипеде по территории сада с разрешения бабушки. Средства защиты при управлении велосипедом ребенком не использовались.



Устанавливаются все причины произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»