Новости дня
13:24 | 1.07.2020
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Маленькая велосипедистка попала под машину на Среднем Урале
34-летний мужчина, управляя автомобилем Opel, ехал по территории сада, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении девочке-велосипедистке, которая двигалась навстречу в прямом направлении.
В результате наезда ребёнок получил серьёзные травмы. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, ушибы, множественные ссадины и гематомы тела.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетняя находилась на дороге без сопровождения взрослых, самостоятельно каталась на велосипеде по территории сада с разрешения бабушки. Средства защиты при управлении велосипедом ребенком не использовались.
Устанавливаются все причины произошедшего.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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