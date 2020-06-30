В Екатеринбурге COVID-19 обнаружили ещё у 144 человек

12:49 | 1.07.2020

Фото: yk24.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 144 человек. При этом уточняется, что в статистику вошла часть ранее проведенных исследования лабораториями при медучреждениях города. По их работе продолжается уточнение статистики.



В Свердловской области за сутки зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19. Всего коронавирус в регионе обнаружен у 13048 человек. Из больниц по выздоровлению в регионе выписались ещё 155 человек. За всё время уральские врачи вылечили 7614 пациентов. От новой коронавирусной инфекции умерли 101 человек. За последние сутки этот показатель увеличился на шесть.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»