Количество жертв от коронавируса в Свердловской области достигло 101

12:42 | 1.07.2020

Фото: Коммерсантъ

На Среднем Урале от новой коронавирусной инфекции умерли 101 человек. За последние сутки этот показатель увеличился на шесть.



В Свердловской области за сутки зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19. Всего коронавирус в регионе обнаружен у 13048 человек. Из больниц по выздоровлению в регионе выписались ещё 155 человек. За всё время уральские врачи вылечили 7614 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»