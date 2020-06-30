На Среднем Урале за сутки от COVID-19 спасли 155 человек

12:38 | 1.07.2020

Фото: currenttime.tv

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 155 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. За всё время уральские врачи вылечили 7614 пациентов.



В Свердловской области за сутки зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19. Всего коронавирус в регионе обнаружен у 13048 человек. Зафиксировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 101.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»