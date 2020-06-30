Больше десятка пожарных машин стянулись к зданию в центре Екатеринбурга

11:51 | 1.07.2020

Фото: Светлана Маковеева

Сегодня утром несколько пожарных машин и машин реанимации приехали к зданию в центре Екатеринбурга.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, вызов поступил из здания по адресу 8 Марта, 66, где расположен Уральский институт управления РАНХиГС.



«Мы получили сообщение о запахе дыма. По прибытии спасатели провели проверку здания, но ничего не обнаружили. Выезд большого количества техники был связан с тем, что институт является местом с массовым пребыванием людей»,- рассказали в пресс-службе ведомства.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»