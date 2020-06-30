В Североуральске разыскивают пропавшего ребёнка

10:38 | 1.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В дежурную часть Североуральского отдела полиции поступило заявление о розыске девятилетнего Егора Аверина. Мальчик ушёл из дома погулять 29 июня, после чего пропал.



Ребёнок проживает на улице Ватутина и учится в МАОУ СОШ № 11. Ранее он неоднократно уходил из дома, последний раз он это сделал 17 июня. Тогда с заявлением о его розыске в полицию родственники не обращались.



Приметы Егора: рост 140 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые, нос прямой, верхняя губа выступает. На момент ухода из дома был одет в чёрную спортивную кофту, футболку, спортивные штаны чёрного цвета, кроссовки сине-чёрного цвета. При себе у него не было ни денежных средств, ни сотового телефона, ни других личных вещей.



Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка или видели его – сообщите об этом по телефонам дежурной части ОМВД России по г.Североуральску: 8 (34380) 2-05-45, «02», «набор с мобильного телефона - 902».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»