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10:38 | 1.07.2020
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Североуральске разыскивают пропавшего ребёнка
Ребёнок проживает на улице Ватутина и учится в МАОУ СОШ № 11. Ранее он неоднократно уходил из дома, последний раз он это сделал 17 июня. Тогда с заявлением о его розыске в полицию родственники не обращались.
Приметы Егора: рост 140 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые, нос прямой, верхняя губа выступает. На момент ухода из дома был одет в чёрную спортивную кофту, футболку, спортивные штаны чёрного цвета, кроссовки сине-чёрного цвета. При себе у него не было ни денежных средств, ни сотового телефона, ни других личных вещей.
Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка или видели его – сообщите об этом по телефонам дежурной части ОМВД России по г.Североуральску: 8 (34380) 2-05-45, «02», «набор с мобильного телефона - 902».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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