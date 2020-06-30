Из Екатеринбурга в Крым отправился первый поезд «Таврия»

10:22 | 1.07.2020

Фото: Галина Соловьёва/«Областная газета»

Первое железнодорожное сообщение между Екатеринбургом в Симферополем открылось накануне поздним вечером. В 22:35 с Ж/Д вокзала Уральской столицы в Крым отправился первый скорый пассажирский поезд «Таврия».



Протяжённость маршрута составит 3000 км. В пути пассажиры пробудут около трёх суток – прибудут в Крым они 3 июля. На поезд были проданы все билеты.



Отметим, Екатеринбург и Симферополь связали два поезда «Таврия». Они будут ехать навстречу друг другу. Из Крыма в столицу Урала поезд № 75/76 едет через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. Из Екатеринбурга в Симферополь – через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»