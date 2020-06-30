Внедорожник Toyota повис на мосту в Екатеринбурге

10:02 | 1.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Накануне вечером на Макаровском мосту в Екатеринбурге автомобиль Toyota Land Cruiser снёс дорожный знак, врезался в столб и повис задним колесом на ограждении моста. Инцидент произошёл на Олимпийской набережной, 9 в 22:25.



В ГИБДД города рассказали, что нетрезвый водитель не обеспечил контроль за автомобилем и наехал на препятствие. В аварии никто не пострадал.



В отношении автовладельца было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»