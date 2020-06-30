В Екатеринбурге ночью горел торговый павильон

09:48 | 1.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл пожар на улице Щербакова. Огонь охватил торговый павильон, повредил отделку и оборудование, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 03:32. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и шесть человек личного состава.



«В 03:39 (мест) огонь локализован, в 03:41 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:01 (мест)»,- уточнили в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»