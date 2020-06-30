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09:27 | 1.07.2020

Фото: профиль пропавшей в instagram

Пропавший в Тюмени подросток может находиться на Урале

На Среднем Урале может находиться пропавшая в Тюмени Алёна Мымрина, 2004 года рождения. 29 июня несовершеннолетняя ушла из дома на улице Трактовой в посёлке Перевалово, после чего на связь не выходила.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, карие глаза, тёмные длинные волосы. Была одета в чёрные джинсы, чёрную водолазку, серый свитер, чёрную кожанку, серые кроссовки с тремя полосками.

Если вы видели девочку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом в полицию (02/112) или волонтёрам (+7 932 32 39 911).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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