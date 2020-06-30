Пропавший в Тюмени подросток может находиться на Урале

09:27 | 1.07.2020

Фото: профиль пропавшей в instagram

На Среднем Урале может находиться пропавшая в Тюмени Алёна Мымрина, 2004 года рождения. 29 июня несовершеннолетняя ушла из дома на улице Трактовой в посёлке Перевалово, после чего на связь не выходила.



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, карие глаза, тёмные длинные волосы. Была одета в чёрные джинсы, чёрную водолазку, серый свитер, чёрную кожанку, серые кроссовки с тремя полосками.



Если вы видели девочку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом в полицию (02/112) или волонтёрам (+7 932 32 39 911).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»