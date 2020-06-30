На Среднем Урале начался день финального голосования по Конституции

09:11 | 1.07.2020

Фото: n-vartovsk.ru

Сегодня, 1 июля, в Свердловской области избирательные участки открылись для финального голосования по поправкам в Конституцию. Основной день голосования продлится до 20:00.



За пять дней явка на Среднем Урале составила 32,42%. Голоса отдали 1 млн 79,8 тысячи человек. По Екатеринбургу явка на голосование составила 23,58%.



По данным Облизбиркома, на дому проголосовали 139,5 тысяч свердловчан. Кроме того, в 35 городах области были организованы участки во дворах (там свои голоса отдали 74 823 человека).



1 июля в регионе открылись и работают все 2 532 участка, в том числе 555 – в Екатеринбурге и 41 – в местах временного пребывания: на вокзале, в аэропорту, СИЗО и больницах.



Проголосовать 1 июля можно двумя способами – на стационарных избирательных участках и на дому (до 17:00, для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию или по номеру горячей линии 8-800-600-20-02, после чего к избирателю приедут члены УИК).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»