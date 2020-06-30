В Свердловской области за сутки на COVID-19 обследован 8891 человек

22:17 | 30.06.2020

Фото: blog.sololaki.ru

За сутки в Свердловской области врачи обследовали на коронавирус 8891 человека, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Было проведено 9632 исследования проб на коронавирус, которые взяли у людей, имеющих показания для тестирования.



Всего уральские врачи провели 570511 исследований, обследовали 531708 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»