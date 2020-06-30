Новости дня
21:53 | 30.06.2020
Фото: скриншот видео / оперштаб
Свердловский Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных требований на избирательных участках
«Оценить, насколько защищен с эпидемической точки зрения тот или иной участок, могут не только 350 сотрудников областного управления надзорного ведомства, но и до 500 работников подведомственного управлению Центра гигиены и эпидемиологии», - сказали в оперштабе.
Пока что серьезных нарушений на участках выявлено не было. Основным недочетом является неправильное ношение масок свердловчанами.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
30.06.2020
22:17 | 30.06.2020
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21:53 | 30.06.2020
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