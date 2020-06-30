Свердловский Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных требований на избирательных участках

21:53 | 30.06.2020

Фото: скриншот видео / оперштаб

В Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора выступили в роли наблюдателей за санэпидобстановкой на избирательных участках, об этом рассказали в региональном оперштабе.



«Оценить, насколько защищен с эпидемической точки зрения тот или иной участок, могут не только 350 сотрудников областного управления надзорного ведомства, но и до 500 работников подведомственного управлению Центра гигиены и эпидемиологии», - сказали в оперштабе.



Пока что серьезных нарушений на участках выявлено не было. Основным недочетом является неправильное ношение масок свердловчанами.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»