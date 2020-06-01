Летняя оздоровительная кампания в Екатеринбурге начнется 2 июня

20:40 | 30.06.2020

Фото: kotlas-info.ru

Летняя оздоровительная кампания в Екатеринбурге стартует 2 июля, об этом рассказали в администрации города.



Приготовления идут в 17 муниципальных и 2 ведомственных лагерях. Для них приобретены необходимые средства защиты, а организация пространства выполнена с соблюдением установленной дистанции.



Отправить детей в лагеря и оплатить путевки родители смогут, как только будут определены сроки отъезда в лагерь. По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова, в этом году каждое учреждение принимает решение об открытии самостоятельно.



Следует отметить, что перед отправлением детей в лагерь медработники будут проводить медосмотр. В случае, если в учреждении у ребенка обнаружатся симптомы респираторного заболевания, его сразу выведут из лагеря.



Планируется, что в этом году в оздоровительной кампании примут участие около 21 тысячи ребят.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»