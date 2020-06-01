В Екатеринбурге меняется схема движения ряда автобусных маршрутов

19:56 | 30.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице для удобства пассажиров с 1 июля меняется схема движения автобусных маршрутов, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



Так, в городе перенесен остановочный пункт «СТЦ Мега» маршрута №12 перенесен на «НПЦ Онкология». Конечная остановка «НПЦ Онкология» маршрута №039 меняется на «Метро Ботаническая». Также изменятся маршруты №56, 59, 43, 76, 24, 11, 61, 57.



Автобусные маршруты №15, 033, 23 будут отменены.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»