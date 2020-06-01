Правительство утвердило программу подготовки к Универсиаде в Екатеринбурге

19:26 | 30.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

Правительство Российской Федерации утвердило программу подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, соответствующая документация опубликована на интернет-портале правовой информации.



Общий объем федерального финансирования программы составит 58,6 млрд рублей. Всего в городе состоится 57 мероприятий в рамках подготовки. Так, в список вошли адаптация «Екатеринбург Арены» для использования в постсоревновательный период, реконструкция стадиона «Калининец», капитальный ремонт ДИВСа, Дворца спорта УГИМК, спорткомплекса УрФУ, КРК «Уралец», бассейна «Юность», стадиона «Уралмаш», подготовка академии единоборств РМК, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и других объектов.



Также предусмотрено строительство Деревни Универсиады, Ледовой арены, Дворца дзюдо, центра художественной и эстетической гимнастики, Академии волейбола Н.В. Карполя и дворца видных видов спорта. Кроме того, будут построены новые улицы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»