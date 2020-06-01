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18:56 | 30.06.2020

Фото: upakovano.ru

В Свердловской области оштрафовали юрлицо за нарушения учета древесины

В Свердловской области юрлицо оштрафовали за нарушение требований законодательства об учете древесины и сделок с ней, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Так, прокуратура проверила ООО «Чанцин» и установила, что обществом используется база на подъезде к д. Большие Карзи от автодороги «Красноуфимск–Арти–Касли». На базе имеются площадки с древесиной и временное сооружение для переработки. Во время изучения договоров специалисты обнаружили, что сведения о сделказ с древесиной с поставщиками, внесённые в ЛесЕГАИС не соответствуют данным предоставленных документов.

После этого было возбуждено делопроизводство правонарушении по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ (предоставление заведомо ложной информации в декларации о сделках с древесиной).

ООО «Чанцин» назначили штраф в размере 50 тысяч рулей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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