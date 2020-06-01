В честь голосования по Конституции в Екатеринбурге подсветят телебашню

18:22 | 30.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в завершающие дни всероссийского голосования по Конституции будет включена праздничная подсветка на телебашне, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Горожане смогут увидеть праздничную подсветку в ночь с 30 июня на 1 июля и с 1 на 2 июля с 22:00 до 04:00.



Напомним, что высота телебашни - 180 метров. Её подсветят 32 светодиодных прожектора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»