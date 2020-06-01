28 тысяч свердловчан пострадали от клещей

18:03 | 30.06.2020

Фото: 9ban.ru

В Свердловской области 28220 человек пострадали от присасывания клещей. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, это на 6% выше аналогичного периода 2019 года.



Больше всего случаев укусов выявлено в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Талице, Рефтинском, Байкалово, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Таборинском и Ирбитском районах.



В больницах находится 116 человек с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», и 250 человек с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». В лабораториях области исследовано 12672 особи клещей.



На сегодняшний день завершены акарицидные обработки на территории 9898 га из 12200 га запланированных.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»