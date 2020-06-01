В Свердловской области будут судить мужчину, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении двух девочек

17:48 | 30.06.2020

Фото: gtrk-saratov.ru

В Свердловской области будут судить 48-летнего мужчину, обвиняемого в совершении двух преступлений по части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), об этом рассказали в региональном СУ СКР.



Преступления мужчина совершал вечером 24 июля 2019 года. Он находился в состоянии алкогольного опьянения около жилого дома на улице Береговой в Первоуральске. Пострадавшими стали две девочки 7 и 9 лет, гулявшие во дворе.



Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»