ЕТК проверила на прочность 97% обратных магистральных трубопроводов

17:30 | 30.06.2020

Екатеринбургская теплосетевая компания проверила 201 километр (97%) обратных магистральных трубопроводов и 108 километров распределительных сетей (97,9%) на прочность.



Испытания проводили с помощью передвижных установок. Оставшиеся трубопроводы проверят с помощью робота. Всего в ходе испытаний было выявлено 80 повреждений, 76 из которых уже устранили. На остальных еще ведутся работы.



Как подчеркнули в пресс-службе ЕТК, гидравлические испытания – важнейший этап подготовки теплосетей к работе зимой. Проверка состояния трубопроводов проходит под повышенным давлением, что позволяет выявить скрытые дефекты и слабые места. Кроме того, в этом году компания использует более жесткие стандарты проведения диагностики для повышения надежности теплоснабжения в осенне-зимний период.



Локальные опрессовки от передвижных установок проходят без отключения горячего теплоснабжения. Всего за лето 2020 года ЕТК предстоит проверить 3,2 тысячи километров квартальных, распределительных и магистральных трубопроводов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»