В Екатеринбурге разрешили работать детсадам и летним верандам кафе

17:08 | 30.06.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать летним верандам кафе и ресторанов с 1 июля. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.



– С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила. По поводу других муниципалитетов будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки, – написал Евгений Куйвашев.



Помимо этого, губернатор заявил, что со 2 июля планируется увеличение количества дежурных групп в детских садах.



– Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше — как и в случае с заведениями общепита — будем действовать по обстановке, – добавил Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»