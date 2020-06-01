Новости дня
17:08 | 30.06.2020
В Екатеринбурге разрешили работать детсадам и летним верандам кафе
– С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила. По поводу других муниципалитетов будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки, – написал Евгений Куйвашев.
Помимо этого, губернатор заявил, что со 2 июля планируется увеличение количества дежурных групп в детских садах.
– Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше — как и в случае с заведениями общепита — будем действовать по обстановке, – добавил Куйвашев.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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