В уральской столице пропал 23-летний местный житель

16:37 | 30.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 23-летний Вячеслав Андреевич Сысолятин. С 25 июня его местонахождение неизвестно.



Приметы пропавшего: рост 187 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.



В момент пропажи он был одет в синюю куртку, серую кофту с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у молодого человека был рюкзак.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вячеслава Сысолятина, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»